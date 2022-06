In der Studie haben die UBS-Ökonomen das Renditepotenzial der drei Vorsorgegefässe untersucht. Dabei schneiden die 2. Säule der beruflichen Vorsorge und die private Vorsorge in der 3. Säule "stark" ab. Sie profitierten vom Kapitalmarkt als "drittem Beitragszahler", seien daher aber auch grösseren Schwankungen ausgesetzt, heisst es. Die AHV sei derweil solide und leiste einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung.

Für die zweite Säule orientiert sich die UBS an einem von der Bank Pictet berechneten Index mit 40 Prozent Aktienanteil als Richtmass für die Renditeentwicklung. Dieser Index habe seit 1985 um Inflation und Gebühren bereinigt durchschnittlich eine reale jährliche Kapitalmarktrendite von 4,75 Prozent geliefert und verspreche auf Basis der UBS-Annahmen in Zukunft etwa 2,1 Prozent Nettorendite pro Jahr.

In der dritten Säule waren die Anlagemöglichkeiten in der Vergangenheit stark eingeschränkt. Nachdem zunächst nur das 3a-Konto existierte, wurde der Markt erst in den letzten fünf bis zehn Jahren liberalisiert und beispielsweise Aktienanlagen möglich. Unter Beachtung der Anlagerestriktionen schätzt die UBS die jährliche Nettorendite seit 1985 in der Säule 3a auf circa 2 Prozent und erwartet für die Zukunft ein ähnlich hohes Renditeniveau.

AHV als sicherer Anker

Die erste Säule, also die AHV, schneidet in der Renditebetrachtung am schlechtesten ab. Als umlagefinanziertes Gefäss misst die UBS das ökonomische Potenzial anhand des Wachstums der Anzahl Beitragszahlender und dem Lohnwachstum. Dabei spielten auch Beitragssätze und Beitragszeit eine Rolle. Gemessen an diesen Parameter habe die AHV in der Vergangenheit pro Jahr etwa 1,2 Prozent an Nettorealrendite erzielt und für die Zukunft sei mit einer Rendite von 1 Prozent zu rechnen, so die UBS.

Damit das 3-Säulen-Vorsorgesystem auch zukünftigen Generationen einen sicheren Ruhestand bieten könne, brauche es dringend Reformen, appellieren die UBS-Ökonomen an die Politik. Die Risiken müssten nicht nur ausgewogen über drei Säulen verteilt werden, sondern auch fair über die Generationen.

