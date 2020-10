Ankara kritisiert Einigung zwischen Griechenland, Zypern und Ägypten

Die Türkei hat die Einigung von Griechenland, Zypern und Ägypten auf verstärkte Kooperation im östlichen Mittelmeer stark kritisiert. Die angebliche Absicht, sich gemeinsam für mehr Stabilität in der Region einzusetzen, ziele in Wahrheit gegen die Türkei, hiess es in einer Mitteilung des türkischen Aussenministeriums vom Donnerstag.