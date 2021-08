Ankara: Zwei Explosionen ausserhalb des Flughafens in Kabul

Ausserhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums zu zwei Explosionen gekommen. "Es gibt keine Schäden oder Verluste in unserer Einheit", schrieb das Ministerium in Ankara am Donnerstag auf Twitter. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby,hatte zuvor von einer Explosion gesprochen. Die Türkei hatte am Mittwoch mit dem Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan begonnen.