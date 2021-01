Inmitten der von US-Präsident Donald Trump angeheizten Proteste am US-Kapitol in Washington ist eine Person nach Angaben der Nachrichtenagentur AP angeschossen worden. Unter welchen Umständen die Frau angeschossen wurde und in welchem Zustand sie sich befinde, sei unklar, berichtete AP am Mittwoch. Der Nachrichtensender CNN berichtete, eine Frau werde wegen Schusswunden in der Brust behandelt./lkl/DP/he