Appell: G7 müssen weltweite Impfungen finanzieren

Wenige Tage vor dem G7-Gipfel in Grossbritannien haben 230 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die grossen Industrieländer zur Finanzierung der weltweiten Corona-Impfkampagne aufgefordert. Die G7 sollten zwei Drittel der schätzungsweise 66 Milliarden US-Dollar (54,2 Milliarden Euro) bezahlen, die in den kommenden beiden Jahren benötigt werde, um auch die Menschen in ärmeren Ländern zu impfen, heisst es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Das entspräche 44 Milliarden Dollar, etwa 36 Milliarden Euro.