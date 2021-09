"Wir steuern auf eine hybride Bewegung zu, bei der ein Teil der Woche im Büro verbracht wird, damit sich die Leute treffen, sich sehen, regelmässige Treffen abhalten und von Angesicht zu Angesicht Kontakt haben können", sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank auf Bloomberg TV. "Den Rest der Woche dürfte indessen wohl von zu Hause aus gearbeitet werden."

Grosse Teile der Arbeitnehmerschaft - darunter Krankenhauspersonal, Bauarbeiter und Mitarbeiter von Geschäften, hätten diesen "Luxus der Wahl" indessen nicht, so Lagarde. Was die EZB betrifft, so bleibe die Fernarbeit "wahrscheinlich bis Ende Januar" die Standardoption. Dann werden man weitersehen, so die Notenbankchefin.

Mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus haben viele Grossunternehmen die Rückkehr in die Büros verschoben. In der Londoner City kehren verstärkt Mitarbeiter an ihre Schreibtische zurück. Einige Banken bieten jedoch flexible Regelungen.

(Bloomberg)