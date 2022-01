Arbeitgeberverband sieht Erwartungen nicht erfüllt

Oberstes Prinzip müsse sein, eine Normalisierung in allen Lebensbereichen zum frühestmöglichen Zeitpunkt anzustreben, schrieb der SAV am Mittwoch. Explizit begrüsste er, dass die Homeoffice-Pflicht und die Bestimmungen zur Kontaktquarantäne nur bis Ende Februar statt wie ursprünglich geplant bis Ende März verlängert werden.

In der Vernehmlassung hatte sich der Verband dafür ausgesprochen, die Homeoffice-Pflicht schon per 25. Februar in eine Empfehlung umzuwandeln. Die geltenden 2G- und 2Gplus-Regeln sowie die Maskenpflicht in Innenräumen wollte er maximal bis Ende Februar verlängert sehen.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hatte SAV-Präsident Valentin Vogt zudem in der vergangenen Woche angeregt, man solle die Aufhebung der Quarantänepflicht für Personen ohne Symptome diskutieren.

(AWP)