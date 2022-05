Argentinien will Anliegen der Schwellenländer in den Fokus rücken

Argentinien will im internationalen Dialog die Kräfte der Schwellenländer bündeln. "Die Bedürfnisse der Schwellenländer werden seit Jahrzehnten missachtet", sagte der argentinische Aussenminister Santiago Cafiero am Donnerstag bei einem virtuellen Treffen der Aussenamtschefs der BRICS-Staaten. "Wir müssen die Interessen unserer Länder in das Zentrum internationaler Gespräche und Verhandlungen rücken."