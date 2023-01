2023 dauert das Treffen vom 16. bis 20. Januar. Zehn Tage vor Beginn des Forums hat die Armee mit den Aufbauarbeiten in Davos begonnen. Am WEF werden rund 3000 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft erwartet. Der Leitsatz für 2023 lautet "Cooperation in a Fragmented World" ("Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt"). Die offizielle Gästeliste ist noch nicht bekannt.