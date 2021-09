Er kündigte an, bei der Neuwahl des Parteivorsitzes der LDP Ende September nicht antreten zu wollen. Wegen der Mehrheit der Liberaldemokratischen Partei im Parlament übernimmt ihr Parteichef in der Regel auch das Amt des Ministerpräsidenten.

"Sich zur Wahl zu stellen und sich um die Corona-Pandemie zu kümmern, erfordert ein hohes Mass an Anstrengung", sagte Suga am Freitag vor Journalisten. Seine Zustimmungswerte waren zuletzt auf unter 30 Prozent gesunken.

Suga hatte zu Beginn seiner Amtszeit in Umfragen hohe Zustimmungswerte um die 70 Prozent erzielt. Doch eine Serie von Skandalen um Vetternwirtschaft mehrerer Parteimitglieder sowie Sugas Umgang mit der Corona-Pandemie und die erst spät in Schwung gekommene Impfkampagne liessen seine Popularität im Volk stark absinken. Auch sein Festhalten an den Olympischen Spielen in Tokio trotz der Pandemie stiess auf Kritik.

(AWP/Reuters)