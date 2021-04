Astrazeneca bestätigt kurzfristige Lieferverzögerung von Impfstoff

Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen Astrazeneca hat einen Bericht der "Financial Times" über eine kurzfristige Lieferverzögerung seines Corona-Impfstoffs an die EU teilweise bestätigt. Die jüngste Lieferzusage für das zweite Quartal sei aber nicht gefährdet, hiess es in einer Mitteilung am Freitagabend.