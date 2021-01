Auch IOC dementiert Bericht über Olympia-Absage

Das Internationale Olympische Komitee hat einen Medienbericht dementiert, wonach die Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie vor der Absage stehen sollen. "Das ist absolut unwahr", teilte das IOC am Freitag in einer Erklärung mit. Zuvor hatte bereits die japanische Regierung einen Bericht der Londoner "Times", wonach sie intern zu dem Schluss gekommen sei, dass die Sommerspiele in diesem Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden müssten, "vollständig zurückgewiesen."