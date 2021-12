Ausfall von vier AKW in Frankreich für Schweiz vorerst ohne Folgen

Die Tamedia-Zeitungen hatten am Donnerstag gemeldet, dass diesen Winter in Frankreich vier grosse Atomkraftwerke wegen Sicherheitsmängeln länger als geplant vom Netz genommen würden. Gerade dies könne zu Problemen führen, weil die Schweiz in der kalten Jahreszeit mehr Strom verbrauche, als sie erzeuge und darum auf Importe angewiesen sei.

Von einem Stromengpass wollte ein Vertreter der eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom) im Interview mit Radio SRF allerdings nichts wissen. Alle Schweizer Atomkraftwerke seien derzeit am Netz, und die Schweiz exportiere im Moment sogar nach Frankreich, beschwichtigte Elcom-Geschäftsführer Urs Meister am Donnerstag in der Sendung "Rendez-vous".

Die Verfügbarkeit von Kraftwerken in der Schweiz sowie in Deutschland und Italien sei im Moment ausreichend, teilte die Elcom ausserdem auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Zudem seien auch die Importkapazitäten in die Schweiz gut verfügbar.

Auch ein Anstieg der Preise ist gemäss Elcom vorerst nicht zu erwarten. Im französischen Markt sei die Preissituation aber sehr angespannt. Weil wegen der Abschaltung der vier AKW eine Leistung von rund 6000 Megawatt nicht verfügbar ist, würden die französischen Preise spürbar über jene der Nachbarländer ansteigen.

Elcom schreibt zudem, dass ab März eine gewisse Entspannung erwartet werde. Das sei aus Sicht der Schweiz besonders wichtig, weil hier eine kritische Versorgungssituationen am ehesten gegen Ende Winter entstehen könne, wenn die Energie aus Wasserspeichern nicht mehr genügend verfügbar sei.

Eine hundertprozentige Entwarnung gibt Elcom jedoch nicht. Es bestünden Restrisiken, etwa wenn in Frankreich Kraftwerke länger ausfallen würden oder wenn in der Schweiz zusätzlich nicht alle Kraftwerke am Netz verfügbar wären. Die Elektrizitätskommission werde die Situation laufen beobachten und analysieren.

(AWP)