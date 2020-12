Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe haben sich verdoppelt

Die Ausgaben für die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe haben sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. 2019 gaben Bund, Länder und Gemeinden dafür 54,9 Milliarden Euro aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das war mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2009 (26,9 Milliarden). Die Einnahmen beispielsweise aus Gebühren und Teilnahmebeiträgen stiegen in den zehn Jahren um mehr als ein Drittel auf 3,5 Milliarden Euro.