Australiens New South Wales mit Rekord bei Corona-Neuinfektionen

In Australiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat New South Wales ist ein Höchststand der täglichen Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden 633 neue lokal übertragene Fälle registriert, wie die Regionalregierungschefin Gladys Berejiklian am Mittwoch mitteilte. Die meisten der Infektionen seien bei jüngeren Menschen im Grossraum Sydney nachgewiesen worden. "Die Daten der vergangenen Tage zeigen uns, dass wir das Schlimmste noch nicht erreicht haben", sagte Berejiklian.