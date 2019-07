«Maximum Bob» Name: Robert Anthony Lutz, Übername «Maximum Bob» Aktuelle Funktion: Kommentator TV-Sender CNBC Alter: 87 Ausbildung: Kampfpilot im US Marine Corps, Bachelor in Production Science an der University of California in Berkeley Karriere:

1963 bis 1970: General Motors

1971 bis 1974: Verkaufschef BMW

1974 bis 1986: Chef Ford Europe, Chef Lastwagen-Division, Chef Internationale Division

1986 bis 1998: Vice Chairman Chrysler-Konzern

2001 bis 2010: Vice Chairman Product Development bei General Motors