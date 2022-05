Axpo lehnt Rettungsschirm für systemkritische Energieunternehmen ab

Der Stromkonzern Axpo lehnt den am Vortag vom Bundesrat vorgeschlagenen Milliarden-Rettungsschirm für Schweizer Stromproduzenten ab. Der Gesetzesentwurf sei unverhältnismässig, auch wenn das Ziel sinnvoll sei, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Am Vortag hatte schon der Stromkonzern BKW den Plänen eine Absage erteilt.