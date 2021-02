BAG aktualisiert Liste der Risikoländer

(Meldung ausgebaut, neu ab zweitem Abschnitt nach Lead) - Reisende aus Risikoländern müssen bei der Rückkehr in die Schweiz sieben Tage in Quarantäne. Ab dem 8. März gilt dies auch für Rückkehrer unter anderem aus Luxemburg oder den Malediven. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Mittwoch die Länderliste aktualisiert.