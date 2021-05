BAG meldet 1198 Neuinfektionen - Spital-Medianalter fällt erstmals unter 60

Gemäss dem BAG-Wochenbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, lag das Medianalter der hospitalisierten Personen bei 56 Jahren und damit zum ersten Mal überhaupt unter der 60er-Marke.

Auf den Intensivstationen der Spitäler lagen durchschnittlich 198 Menschen, 22 weniger als in der Woche davor. Insgesamt mussten in der Berichtswoche vom 10. bis 16. Mai 195 Personen wegen Covid-19 ins Spital, in der Vorwoche waren es 280 Patienten gewesen.

Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt laut BAG zurzeit 74,1 Prozent. 19,7 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten besetzt.

Zahlen bereinigt

Das BAG registrierte am Donnerstag 16 neue Todesfälle und 54 Spitaleinweisungen. Die Zahlen der Hospitalisationen und Todesfälle seien angepasst worden, hiess es. Da Falsch- und Doppelmeldungen bereinigt sowie Nachmeldungen erfasst wurden, seien unter "Differenz zum Vortag" zusätzlich 24 Hospitalisationen sowie 13 Todesfälle aufgeführt worden.

Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen zwei Wochen 190,08 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag vor rund zehn Tagen bei 0,84.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich am Donnerstag auf 10'216. Gemäss Wochenbericht starben am oder mit dem Coronavirus 27 Personen, 8 weniger als zum selben Zeitpunkt in der Vorwoche.

10- bis 19-Jährige am meisten betroffen

Die Zahl der laborbestätigten Coronavirus-positiven Fälle in der Schweiz und in Liechtenstein sank gegenüber der Vorwoche um 24 Prozent auf noch 7809, wie aus Wochenbericht weiter hervorgeht. Das Medianalter aller laborbestätigter Covid-19-Fälle lag in der Berichtswoche 19 bei 35 Jahren.

Die Inzidenz in der Berichtswoche lag zwischen 41 Fällen pro 100'000 Einwohner in Liechtenstein und 190 im Kanton Jura. Insgesamt ist die Inzidenz von 119 auf 90 gesunken. Bezogen auf die Bevölkerungszahl war die Altersklasse der 10- bis 19-Jährigen mit über 150 Fällen pro 100'000 Einwohner am meisten betroffen.

Mehr Tests

Gemäss BAG-Wochenbericht stieg die Zahl der Tests um 3,6 Prozent auf 183'486. Der Anteil positiver PCR-Tests ging von 7,2 auf 5,4 Prozent zurück. Auch die positiven Antigen-Schnelltests waren mit 3,0 Prozent rückläufig (Vorwoche: 4,1 Prozent). Nach wie vor bestimmend für das Infektionsgeschehen ist die britische Variante B.1.1.7.

Insgesamt wurden bis vorgestern Abend 3'908'500 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 3'689'909 Dosen verabreicht. 1'242'631 Personen sind bereits vollständig geimpft.

mk/

(AWP)