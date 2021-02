BAG meldet 1602 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Auch der Sieben-Tage-Schnitt sank weiter auf 1433 Fälle pro Tag. Im Vergleich zur Vorwoche entspricht das einem Rückgang von 13 Prozent. Gleichzeitig registrierte das BAG 18 neue Todesfälle und 92 Spitaleinweisungen. Auch diese Zahlen nehmen seit der ersten Dezemberhälfte stetig leicht ab.

Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag vor rund zehn Tagen bei 0,98. Über dem kritischen Wert von 1 lagen alle Westschweizer Kantone und Zug. Unter dem angestrebten Wert von 0,8 sind noch Uri, Nidwalden, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden und Liechtenstein.

4,79 Prozent geimpft

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei 6,3 Prozent. Damit ist die Schweiz nicht mehr weit vom von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Schwellenwert von 5 Prozent entfernt. Im gleichen Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 229,55 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Insgesamt wurden nach neuesten Angaben des BAG bis am Sonntagabend 696'700 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 413'698 Dosen bereits verabreicht. Das heisst, dass damit 4,79 Prozent der Schweizer Bevölkerung bereits mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat.

Spitzenreiter ist hier der Kanton Nidwalden mit rund 10 Dosen auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner, dahinter folgen Appenzell Innerrhoden mit 8,92, Schaffhausen mit 7,91, Basel-Stadt mit 7,45 Dosen. Schlusslicht bleibt Bern mit 3,42 Dosen auf 100 Einwohner.

Weniger Covid-Kranke in Intensivpflege

Am Mittwoch mussten 250 Covid-19-Patienten auf einer Intensivpflegestation (Ips) betreut werden. Die Betten auf den Ips waren schweizweit zu 72,7 Prozent ausgelastet. Davon waren 25,6 Prozent mit Covid-19-Kranken belegt. Das ist rund ein Prozentpunkt weniger als vor einer Woche.

Die SwissCovid-App wurde mittlerweile fast drei Millionen Mal heruntergeladen. Aktiv war sie am Dienstag auf 1'750'000 Handys in der Schweiz, ein Rückgang von 40'000 im Vergleich zur Vorwoche. In den vergangenen sieben Tagen wurde 1021 Mal der Covid-Code eingeben, mit dem alle anderen App-Nutzer alarmiert werden, die sich in den vergangenen Tagen während mehr als 15 Minuten in der Nähe der infizierten Person aufgehalten hatten.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 4'606'359 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 538'118 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

22'535 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 belief sich auf 8978. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG 11'875 Menschen in Isolation und 21'532 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 3422 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.

(AWP)