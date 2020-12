BAG meldet 4382 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Am Freitag vor einer Woche waren dem BAG 4312 Fällen gemeldet worden. Letztmals angestiegen war die Zahl im Wochenvergleich am 6. November. Gleichzeitig registrierte das BAG 101 neue Todesfälle und 199 Spitaleinweisungen.

Die Posititivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei 18,2 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 595,53 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 2'836'245 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 344'497 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

14'041 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 4848. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG 27'525 Menschen in Isolation und 25'411 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 190 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.

(AWP)