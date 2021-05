BAG meldet 912 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Der Freitag war seit Oktober der dritte Tag in Folge mit weniger als 1000 neu gemeldeten Ansteckungen. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen zwei Wochen 152,33 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag vor rund zehn Tagen bei 0,81.

Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zur Zeit 73,6 Prozent. 15,9 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten besetzt.

Insgesamt wurden bis Mittwochabend 4'882'675 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 4'541'724 Dosen verabreicht. 1'622'505 Personen sind bereits vollständig geimpft.

Täglich fast 80'000 Impfungen

Vom 20. Mai bis 26. Mai wurden in der Schweiz laut BAG 557'128 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 79'590 Impfungen durchgeführt.

Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 18 Prozent. Laut Marcel Salathé, Epidemiologe an der ETH Lausanne, impft die Schweiz jetzt "schneller als es UK je gemacht hat". Noch etwas schneller und die Schweiz breche den US-Rekord, twitterte Salathé am Donnerstag.

Rund ein Fünftel vollständig geimpft

Insgesamt wurden bis Mittwoch 4'541'724 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 1'622'505 Personen vollständig geimpft, das heisst 18,8 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 1'296'714 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.

Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht eingesetzt, sind momentan 340'951 Impfdosen. Zudem sind noch 68'225 Dosen beim Bund gelagert.

In den vergangenen 24 Stunden wurden dem BAG 29'669 neue Corona-Tests gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 7'630'534 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 693'023 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

Von den mutierten Varianten des Coronavirus betrafen 17'815 die britische Variante (B.1.1.7), 247 die südafrikanische (B.1.351) sowie 20 die brasilianische (P.1).

28'607 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 10'253.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG 8322 Menschen in Isolation und 14'030 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 3339 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.

