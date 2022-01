BAG registriert 57'623 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 96 Stunden

Das Bundesamt für Gesunheit (BAG) hat am Montag auf seiner Webpage 38'437 neue Coronavirus-Ansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein vermeldet. Die Zahl bezieht sich den Angaben zu Folge aber nicht auf den Zeitraum seit Donnerstag, als letztmals Fallzahlen veröffentlicht wurden, sondern auf einen Tag weniger.