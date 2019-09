Die Grossbank will die Negativzinsen nicht an kleinere Kunden weitergeben. "Es ist unser klares Ziel, die kleinen Sparer zu verschonen. Einen solchen Schritt könnten wir ihnen nur schwer erklären", sagte Chief Operating Officer Sabine Keller-Busse der "NZZ am Sonntag".

Die UBS muss allerdings ihre Kosten im Blick behalten. "Zusätzlich zu den strukturellen Massnahmen sparen wir dieses Jahr 300 Millionen Franken." Das betreffe laufende Ausgaben, wie Kosten für die externe Beratung oder Reisespesen.

(Reuters/cash)