Reiche Vermögenverwaltungskunden bezahlen bei der UBS solche Strafzinsen, wenn sie zu viele Barbestände in ihren Depots horten. Ab zwei Millionen Franken zwackt die Bank 0,75 Prozent ab, in Übereinstimmung mit dem aktuell geltenden negativen Leitzins der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

Die UBS habe womöglich "keine andere Wahl", als noch vermehrt Negativzinsen an Kunden weiterzureichen, sagte Ermotti in Peking am Rande einer Konferenz zu Bloomberg. Die Schwelle ist immer noch hoch, sagt Ermotti im Bloomberg-Interview. Eine Gruppe will Ermotti auf jeden Fall vor Negativzinsen auf dem Konto verschonen: Die Retail-Kunden.

