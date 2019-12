Ein Bankräuber in den USA hat seine Beute direkt nach dem Überfall in die Luft geworfen und Passanten "fröhliche Weihnachten" zugerufen.

Der 65 Jahre alte David Wayne Oliver hat nach Polizeiangaben Montagabend in der Academy Bank in Colorado Springs unter Androhung von Waffengewalt die Herausgabe von Geld verlangt. Der Sender KKTV berichtete unter Berufung auf den Augenzeugen Dion Pascale, Oliver sei aus der Bank rausgekommen und habe das Geld in der Umgebung verstreut. "Er began das Geld aus einem Sack rauszuwerfen, nachdem er 'Merry Chrismas' geschrien hatte", sagte Pascale dem Sender. Danach habe er sich auf einen Platz in der örtlichen Starbucks-Filiale gesetzt und auf die Polizei gewartet.

Einige Passanten hätten Scheine aufgehoben und zurück zur Bank gebracht. Nach dem Bericht der "Denver Post" war Oliver unbewaffnet. Tausende Dollar seiner Beute sollen demnach fehlen. Der 65-Jährige soll Donnerstag dem Richter vorgeführt werden.

(Reuters/cash)