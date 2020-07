Barnier: Handelsabkommen mit Grossbritannien derzeit unwahrscheinlich

(durchgehend aktualisiert) - Die Chancen für einen Handelspakt mit Grossbritannien nach dem Brexit stehen aus Sicht von EU-Unterhändler Michel Barnier schlecht. Mit seiner Haltung mache "Grossbritannien ein Handelsabkommen derzeit unwahrscheinlich", sagte Barnier am Donnerstag in London nach der sechsten Verhandlungsrunde. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hält ein Scheitern sogar für "so gut wie unausweichlich". Dennoch wollen beide Seiten weiter nach einer Lösung suchen. Zeit ist aus EU-Sicht noch bis Ende Oktober.