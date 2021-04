Bauer Media Group komplettiert Geschäftsführung - neue Finanzchefin

Die Bauer Media Group hat eine Nachfolge für den Posten des Finanzchefs gefunden und komplettiert damit wieder ihre Geschäftsführung. Die Funktion Chief Financial Officer (CFO) übernimmt zum 1. Mai Anna Sedgley. Die 49-Jährige kommt vom US-Technologieunternehmen Afiniti, wie das Medienhaus am Donnerstag in Hamburg mitteilte.