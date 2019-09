Belgien sucht weiter nach einer Regierung

Mehr als drei Monate nach der Parlamentswahl in Belgien ist noch immer keine neue Regierung in Sicht. Die Mission der von König Philippe eingesetzten Vermittler wurde am Montag nochmals bis Anfang Oktober verlängert. Dann sollen die beiden Beauftragten Didier Reynders und Johan Vande Lanotte einen Abschlussbericht vorlegen, wie belgische Medien meldeten. Der König habe ihnen aufgetragen, Punkte der Annäherung herauszuarbeiten, um mit der Regierungsbildung zu beginnen.