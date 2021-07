Bericht: 50 000 Anträge auf Bleiberecht nach Brexit kurz vor Frist

Kurz vor Ablauf einer wichtigen Frist haben sich einem Bericht zufolge noch einmal mehr als 50 000 EU-Bürger auf Bleiberecht in Grossbritannien nach dem Brexit beworben. Damit hätten sich am Mittwoch - dem letzten möglichen Tag - rund fünfmal so viele Menschen beworben wie durchschnittlich in den vergangenen Wochen pro Tag, wie der "Guardian" am Donnerstag berichtete. Das Innenministerium verlängerte die Frist aufgrund des Andrangs kurzerhand um einige Stunden bis zum nächsten Morgen.