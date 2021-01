Bericht: EU-Kommission will Exportstopp für gefährliche Pestizide

Die EU-Kommission will nach Angaben von Umweltschützern den Export von in der Europäischen Union nicht zugelassenen Pestiziden in Drittländer verbieten. Das berichtete das Pesticide Action Network Europe (PAN) am Dienstag unter Berufung auf ein Schreiben der Kommission. Die Behörde selbst äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht.