Berlin und Paris arbeiten vor Finanzministertreffen an Kompromiss

Le Maire hatte bereits am Dienstag nach zunächst erfolglosen Beratungen der Ressortchefs darauf gedrungen, rasch eine Einigung zu erzielen. Bei den Verhandlungen geht es um ein Sicherheitsnetz, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise zu meistern. Darunter sind vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM.

Die Niederlande hatten am Dienstag laut Teilnehmern dazu noch spezielle Auflagen verlangt, die auf das jeweilige Land zugeschnitten sind. Die Blockade war in Paris auf scharfe Kritik gestossen: Diese sei kontraproduktiv und unhaltbar, hatte es in Kreisen des Amts von Staatschef Emmanuel Macron geheissen./cb/DP/jha

(AWP)