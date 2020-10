Bernexpo ergreift Restrukturierungsmassnahmen und baut Stellen ab - Chefin geht

CEO Jennifer Somm werde die Bernexpo "im besten Einvernehmen" verlassen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Sie steht bis April 2021 für verschiedene Projekte noch zur Verfügung.

Mit der Verlängerung der Kurzarbeit und dem Stellenabbau will Bernexpo das Kerngeschäft fortführen und für einen Wiederaufschwung nach der Krise gerüstet sein. Von insgesamt 110 Stellen inklusive Lehrlinge werden deren 10 abgebaut, wie Peter Stähli, der Co-Präsident des Verwaltngsrats gegenüber AWP erklärte.

Trotz der Pandemie soll im Jahr 2021 wieder ein ausgeglichenes Eregnis erzielt werden, heisst es weiter.

Bereits am Vortag hatte die Bernexpo die Verschiebung der für Mitte Januar 2021 angesetzte FESPO & Golfmesse in Zürich bekanntgegeben. Die mit jeweils rund 60'000 Besuchern grösste touristische Plattform in der Schweiz soll ein Jahr später zwischen dem 27. und 30. Januar 2022 stattfinden.

cf/mk

(AWP)