Berset: "Schulschliessungen stehen nicht im Vordergrund"

Eine Beurteilung der Rolle der Kinder bei der Verbreitung des Virus sei mit Vorsicht zu geniessen, ergänzte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im Bundesamt für Gesundheit (BAG). Er erinnerte daran, dass die Schulen während der ersten Welle im vergangenen Frühling geschlossen waren, nun seien sie offen. Deshalb müsse man gut unterscheiden, wenn man interpretiere.

Kinder könnten jedoch Träger sein, das hätten einzelne Ausbrüche gerade mit den mutierten Viren gezeigt. "Das kann unglaublich schnell gehen", so Mathys. Das BAG werde die Situation analysieren. Aber in erster Linie seien die Kantone bei der Bewältigung von Krisen an den Schulen gefordert.

(AWP)