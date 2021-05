Gesundheitsminister Alain Berset hat in der Coronavirus-Pandemie die Rückkehr der Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger in Aussicht gestellt, sobald alle Menschen, die dies wollten, geimpft seien. Ab dann seien Schliessungen und grosse Einschränkungen nicht mehr zu rechtfertigen, sagte Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern.