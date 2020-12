Berset: "Wir bestimmen das Tempo nicht"

Der Anstieg der Fallzahlen auf sehr hohem Niveau sei neu, sagte Berset. Deshalb sei "grundsätzlich nie etwas ganz ausgeschlossen". Der Bundesrat werde voraussichtlich am nächsten Freitag über die nächsten Schritte entscheiden. Dann würden die Effekte der vergangene Woche getroffenen Massnahmen aber noch nicht sichtbar sein.

"Was jetzt passiert, wurde nicht erwartet", sagte Berset weiter. Ende November habe es eine "sehr gute Entwicklung" gegeben. "Leider hat es sich danach negativ weiterentwickelt.

Zu einem möglichen Ampelsystem sagte Berset, dass Automatismen in der Krise "nicht so gut funktionieren". Es brauche Flexibilität. Die Behörden arbeiteten von Beginn der Krise an mit Kriterien, etwa die Entwicklung der Fallzahlen, der Hospitalisationen, der Todesfälle und des R-Werts.

(AWP)