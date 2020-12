Beschwerden gegen Auftragserteilung an Implenia verzögern Weissenstein-Sanierung

Die Sanierung des 3,7 Kilometer langen Weissensteintunnels auf der Bahnstrecke Solothurn-Moutier verzögert sich ein weiteres Mal. Als Grund für die Verzögerung gibt die Bahnbetreiberin BLS eine Beschwerde gegen die Vergabe der Sanierungsarbeiten an Implenia an. Der Tunnel ist gemäss BLS in einem "kritischen Zustand".