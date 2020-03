BFS: Mittelstand ist durch obligatorische Ausgaben nicht übermässig belastet

Im Jahr 2017 gehörten gemäss diesen Angaben 57,7 Prozent der Schweizer Bevölkerung zum Mittelstand. Zur mittleren Einkommensgruppe werden Personen gezählt, die zwischen 70 und 150 Prozent des medianen Bruttoeinkommens verdienen.

Der Bevölkerungsanteil in der mittleren Einkommensgruppe blieb in den vergangenen 20 Jahren weitgehend stabil und bewegte sich zwischen 56,8 Prozent (im Jahr 2013) und 61,3 Prozent (2009). 2016 lag der Anteil bei 57,5 Prozent.

Die mittleren Einkommensgruppen werden laut dem BFS durch obligatorische Ausgaben statistisch gesehen nicht übermässig belastet. 2017 betrug der Anteil dieser Ausgaben am Bruttoeinkommen in der mittleren Einkommensgruppe 28 Prozent, während er in der einkommensschwächsten und einkommensstärksten Gruppe bei etwas mehr als 30 Prozent lag. Zwischen 1998 und 2017 seien die obligatorischen Ausgaben in den beiden letztgenannten Gruppen stärker gestiegen, schreibt das BFS.

(AWP)