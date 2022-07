Biden beendet Nahostreise

Joe Biden hat seine erste Nahostreise als US-Präsident beendet. Der 79-Jährige bestieg am Samstag am Flughafen der saudischen Stadt Dschidda die Präsidentenmaschine Air Force One. Nach einem Tankstopp in Grossbritannien sollte das Flugzeug Biden zurück nach Washington bringen. Verabschiedet wurde der Präsident im Golf-Königreich von Mekkas Gouverneur Chalid al-Faisal. Biden war am Mittwoch in Israel eingetroffen, besuchte auch die Palästinensergebiete und reiste dann weiter nach Saudi-Arabien.