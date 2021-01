Biden ernennt weitere Mitglieder des Corona-Teams im Weissen Haus

"Wir befinden uns in einem Rennen gegen die Zeit und wir brauchen eine umfassende Strategie, dieses Virus schnell einzudämmen", erklärte Biden am Freitag. Die neu ernannten Team-Mitglieder würden "wichtige Rollen bei der Durchführung unseres Rettungsplans und des Impfprogramms spielen", erklärte Biden weiter. Der künftige Präsident hatte zuvor schon Jeff Zients als seinen Corona-Koordinator im Weissen Haus ernannt. Biden wird am 20. Januar die Nachfolge von Donald Trump als US-Präsident antreten./jbz/DP/stw

(AWP)