Fed-Chef Jerome Powell bleibt voraussichtlich weitere vier Jahre an der Spitze der US-Notenbank. US-Präsident Joe Biden nominierte ihn am Montag für eine zweite Amtszeit. Powells Mandat läuft im Februar aus. Die einflussreichste Notenbank der Welt hat unter seiner Führung den schrittweisen Ausstieg aus der in der Corona-Krise eingeführten sehr lockeren Geldpolitik eingeleitet.