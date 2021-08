Biden nominiert Scott Miller als US-Botschafter in der Schweiz

Der 41-jährige Betriebswirtschafter Miller ist nach Angaben des Weissen Hauses ein LGBTQ-Aktivist und Philantrop. Zusammen mit seinem Ehemann Tim Grill trete er in den USA für die Gleichberechtigung der LGBTQ-Gemeinschaft ein. In seinem Heimatstaat Colorado engagiert sich Miller für Chancengleichheit in der Bildung.

Während der Coronavirus-Pandemie habe er mit über 5,6 Millionen Mahlzeiten in Colorado für eine sichere Ernährung gesorgt. Wann Miller seinen Posten in Bern übernehmen kann, ist offen. US-Präsident Joe Biden muss die Nominierung nun an den Senat übermitteln. Die Parlamentskammer muss die Personalie bestätigen.

(AWP)