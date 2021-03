Im verbalen Konflikt mit Russland hat US-Präsident Joe Biden zurückhaltend auf das Angebot eines baldigen Gesprächs mit Kremlchef Wladimir Putin reagiert. "Ich bin sicher, wir werden irgendwann reden", sagte Biden am Freitag im Weissen Haus vor seiner Abreise nach Atlanta auf entsprechende Fragen von Reportern. Putin hatte Biden am Donnerstag ein Gespräch in den nächsten Tagen vorgeschlagen - "aber unter der Bedingung, dass wir das faktisch live machen, wie man so sagt online". Als mögliche Tage dafür hatte Putin Freitag oder den kommenden Montag erwähnt.