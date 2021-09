Biden-Regierung will Flüchtlingsobergrenze auf 125 000 anheben

Die Regierung von Präsident Joe Biden will im kommenden Haushaltsjahr, wie bereits in Aussicht gestellt, maximal 125 000 Flüchtlinge in den USA aufnehmen. Das US-Aussenministerium teilte am Montag (Ortszeit) mit, das Ministerium habe gemeinsam mit anderen Ressorts offiziell einen Bericht an den Kongress übermittelt, in dem diese Obergrenze für das Haushaltsjahr 2022 genannt werde, also von Oktober an. Biden hatte diesen Umfang bereits kurz wenige Wochen nach seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn in Aussicht gestellt.