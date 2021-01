Biden schliesst Nominierungen für sein Kabinett ab - Appell an Senat

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Nominierung seiner künftigen Kabinettsmitglieder abgeschlossen und den Senat zur schnellen Bestätigung der Kandidaten aufgerufen. Bei ihnen handele es sich um "24 herausragende Frauen und Männer, die unser Land wieder in Bewegung bringen werden", sagte Biden am Freitag in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Zuletzt hatte Biden Gina Raimondo als künftige Handelsministerin und Marty Walsh als künftigen Arbeitsminister nominiert. Biden sagte, sein "historisches Kabinett" werde ein Abbild der USA sein.