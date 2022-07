Biden trifft irakischen Regierungschef - Letzter Tag der Nahostreise

Zum Beginn des letzten Tages seiner Nahostreise hat US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien den irakischen Regierungschef Mustafa al-Kasimi getroffen. Das teilte das Weisse Haus mit. Die Begegnung in Dschidda fand vor einer Sitzung des Golf-Kooperationsrats im erweiterten Format statt, an der Biden ebenfalls teilnehmen wollte. Dabei dürfte es unter anderem um die Bedrohung durch den Iran in der Region gehen, der seinen Einfluss etwa im Jemen, Syrien und dem Irak immer weiter ausgebaut hat.