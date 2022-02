Im Ukraine-Konflikt ist besonders die Ostseepipeline Nord Stream 2 in die Kritik geraten. Die Pipeline soll unter Umgehung der Ukraine russisches Gas nach Deutschland bringen. Sie ist bereits fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb. Die Regierungen in Washington und London warnen seit Wochen am eindringlichsten vor der Gefahr eines russischen Einmarsch in die Ukraine. Die russische Regierung dementiert, dass sie solche Pläne habe./cy/DP/men

