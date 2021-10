Biden und von der Leyen loben Aussetzung von Zöllen als Meilenstein

US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben die Einigung der transatlantischen Partner zu einer Aussetzung amerikanischer Strafzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte als Durchbruch bezeichnet. Die Übereinkunft sei ein "Meilenstein" der unter Biden erneuerten Partnerschaft zwischen der EU und den USA, sagte von der Leyen am Sonntag am Rande des Gipfeltreffens der führenden Industrie- und Schwellenländer in Rom (G20). Biden sprach bei einem gemeinsamen Auftritt mit der Deutschen von einem "wichtigen Durchbruch", der eine "neue Ära der transatlantischen Zusammenarbeit" einläute.