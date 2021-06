Biden versichert Nato-Partnern Beistand der USA

Vor Beginn des Nato-Gipfels hat US-Präsident Joe Biden den europäischen Bündnispartnern noch einmal versichert, dass sie sich im Ernstfall auf den Beistand der USA verlassen können. Artikel 5 des Nato-Vertrags, in dem die Beistandspflicht beim Angriff auf einen Bündnispartner festgeschrieben ist, sei für die USA eine "heilige Pflicht", sagte er bei einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. "Ich will ganz Europa wissen lassen, dass die Vereinigten Staaten da sind."