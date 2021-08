Biden verspricht nach Hurrikan 'Ida' langfristige Wiederaufbauhilfe

US-Präsident Joe Biden hat den vom Hurrikan "Ida" betroffenen Regionen die volle und langfristige Unterstützung der Bundesregierung für den Wiederaufbau versprochen. Der Wirbelsturm habe im US-Bundesstaat Louisiana "massive, massive Schäden" verursacht, sagte Biden am Montag bei einer Videoschalte mit örtlichen Verantwortlichen, darunter Gouverneur John Bel Edwards. "Wir stehen Euch und den Menschen an der Golfküste bei - so lange es für Euch dauert, sich wieder zu erholen", sagte Biden.